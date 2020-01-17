Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

"Я дам ему то, о чем он просил": глава UFC пообещал Макгрегору реванш с Нурмагомедовым

17 января, 11:08

Дана Уайт рассказал, при каких обстоятельствах состоится этот бой

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

Реклама

Реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов состоится. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что он намерен дать ирландцу то, о чём он просит вот уже больше года — шанс реабилитироваться перед фанатами и провести бой с дагестанским чемпионом UFC. О готовящемся бое Уайт заявил в беседе с журналистами перед боем Макгрегор — Серроне. Конечно, ради реванша Конору необходимо одержать победу. Таким образом он станет первым претендентом на пояс и бой с чемпионом.

Читайте также: Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов

"Победа в этом поединке будет грандиозным событием, которое поставит бойца в ряд претендентов на титульный бой, на пояс чемпиона. Она невероятно важна для Конора Макгрегора. В этом случае я дам ему то, о чем он просил. До скрипа зубов умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете — если он победит в субботу, то его ждёт долгожданный бой, который поставит рекорд по продажам прав на трансляции в истории UFC. Это будет лучший бой в истории", — заявил Дана Уайт.

Поединок Конора и Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года – тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Смотрите, как одна из самых красивых девушек в UFC Пейдж Ванзант тренируется прямо на балконе:

Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: mmajunkie

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя
Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения бояMMA
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" землякаMMA
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео бояMMA
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секунд
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секундMMA
Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом
Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне: его коуч должен заплатить штраф за драку с ХабибомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...