"Я дам ему то, о чем он просил": глава UFC пообещал Макгрегору реванш с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Реванш Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов состоится. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что он намерен дать ирландцу то, о чём он просит вот уже больше года — шанс реабилитироваться перед фанатами и провести бой с дагестанским чемпионом UFC. О готовящемся бое Уайт заявил в беседе с журналистами перед боем Макгрегор — Серроне. Конечно, ради реванша Конору необходимо одержать победу. Таким образом он станет первым претендентом на пояс и бой с чемпионом.

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"Победа в этом поединке будет грандиозным событием, которое поставит бойца в ряд претендентов на титульный бой, на пояс чемпиона. Она невероятно важна для Конора Макгрегора. В этом случае я дам ему то, о чем он просил. До скрипа зубов умолял о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете — если он победит в субботу, то его ждёт долгожданный бой, который поставит рекорд по продажам прав на трансляции в истории UFC. Это будет лучший бой в истории", — заявил Дана Уайт.

Поединок Конора и Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года – тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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