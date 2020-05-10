"Я готовился к Нурмагомедову, а не к бою с ударником": Фергюсон прервал серию из 12 побед, но еще в деле

"Эль Кукуй" отметил, что у него получился слишком долгий тренировочный лагерь

Сегодня рано утром звезда смешанных единоборств Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле и прервал свою впечатляющую серию из 12 побед кряду. Также во Флориде в первом бойцовском шоу в эпоху коронавируса Тони после технического нокаута в пятом раунде лишился титула временного чемпиона UFC в легком весе.

Поражение от Гэтжи стало для Фергюсона первым с 2012 года. Предыдущая неудача случилась с 36-летним американцем на майском турнире в Нью-Джерси восемь лет назад. Тогда "Эль Кукуй" уступил Майклу Джонсону.

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"Понимаете, у меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес. Кроме того, Джастин чертовски хорош. Я готовился к поединку с Нурмагомедовым, а не к бою с ударником. Этого не должно было произойти. Как бы то ни было, я все еще в деле. Если бы бой не прервали, я бы дошел до конца", — сказал после боя расстроенный Фергюсон.

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Тони Фергюсон / Фото: Getty Images

Также во время турнира знаменитый боец по прозвищу "Ковбой" проиграл четвертый бой подряд. Энтони Петтис победил Дональда Серроне на первом турнире в эпоху коронавируса. Перед этим Серроне за считанные секунды проиграл Конору Макгрегору.

Ане знавший поражений боец UFC отправлен в глубокий нокаут. Нганну уничтожил Розенструйка за 19 секунд на турнире UFC249 – первом в эпоху коронавируса.

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Смотрите дуэль взглядов Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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