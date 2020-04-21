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"Я не чувствовал свое тело": как "Американский Киборг" первым из UFC боролся с коронавирусом

21 апреля, 09:33

Елена Павлова

34-летний боец должен был выйти в октагон 18 апреля и долго скрывал причину "травмы"

34-летний боец UFC Лайман Гуд, который выступает в промоушене в полусредней весовой категории, только сейчас признался, что в марте у него обнаружили коронавирус. COVID-19 не прошел для "Американского Киборга" смешанных единоборств бесследно – его подводило собственное тело. Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым.

"Я знал, что что-то случилось. Я знаю свое тело. Я прошел через все это. В своей жизни я получил много травм и так далее, но это было по-другому. Мы, профессиональные спортсмены, всегда подталкиваем себя. Для меня мое тело было неким индикатором того, как я физически себя чувствую и тому подобное. И я своего тела просто вообще не чувствовал. На самом деле меня беспокоили только мои товарищи по команде, мои тренеры и все, с кем я контактировал. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность", — рассказал уже здоровый Лаймана ESPN.

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Отметим, что в UFC 34-летний спортсмен провел 5 боев, в которых одержал три победы. В общем в MMA его рекорд в 27 схватках: 21-5-1. Следующий поединок Гуд должен был провести 18 апреля на турнире UFC 248 с Белалом Мухаммадом. 4 апреля появилась информация, что бой отменен из-за травмы американца, но настоящей причиной болезни стало заражение коронавирусной инфекцией, о которой он тогда сообщил руководству UFC.

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UFC смешанные единоборства коронавирус Лайман Гуд

Источник: ESPN

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