"Я обязательно это сделаю": президент UFC "состарил" Нурмагомедова и Фергюсона

Дана Уайт заявил, что утроит этот поединок при любых условиях

Глава UFC Дана Уайт остается на связи с фанатами ММА, которые следят за ситуацией вокруг предстоящего турнира UFC 249. Главным событием мероприятия, которое было перенесено из Нью-Йорка в другой город из-за коронавируса, станет титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Дана Уайт на своей странице в Instagram опубликовал шутливую фотографию двух "состарившихся" бойцов.

"Я тоже волновался. Но я обязательно это сделаю!"— написал Уайт под фотографией.

Ранее в UFC подтвердили, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля, но не могли назвать точное место проведения боя. Уайт сообщил, что нашел место для поединка, но пока не готов его назвать. Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

Смотрите также, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама