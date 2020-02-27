Японского Шрека избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок: видео

Мужчины тоже плачут. Интернет взорвала реакция звезды смешанных единоборств японца Хидеки Секине, более известного как Шрек, после боя с американцем Роке Мартинесом на турнире MMA в японском Хамамацу.
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46-летний Шрек потерпел поражение от более молодого визави техническим нокаутом в первом же раунде поединка. А на пресс-конференции по окончании этого противостояния Хидеки Секине не смог сдержать слез от обиды. Разрыдался – как ребенок.
Дело в том, что это поражение стало уже четвертым подряд для Шрека в смешанных единоборствах. А ведь казалось, все шло так хорошо! До того, как началась неудачная полоса, он выиграл шесть боев подряд.
Смотрите, как Мартинес избивал Шрека
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Ранее мы рассказывали о нокауте года в смешанных единоборствах.Американца Кэлхуна положили на лопатки, но он эффектно выбрался из сложной ситуации, нокаутировав земляка ударом коленом в челюсть.
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