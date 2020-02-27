Японского Шрека избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок: видео

46-летний японец Хидеки Секине не сдержал эмоций после того, как потерпел четвертое поражение кряду

Мужчины тоже плачут. Интернет взорвала реакция звезды смешанных единоборств японца Хидеки Секине, более известного как Шрек, после боя с американцем Роке Мартинесом на турнире MMA в японском Хамамацу.

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46-летний Шрек потерпел поражение от более молодого визави техническим нокаутом в первом же раунде поединка. А на пресс-конференции по окончании этого противостояния Хидеки Секине не смог сдержать слез от обиды. Разрыдался – как ребенок.

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Дело в том, что это поражение стало уже четвертым подряд для Шрека в смешанных единоборствах. А ведь казалось, все шло так хорошо! До того, как началась неудачная полоса, он выиграл шесть боев подряд.

Смотрите, как Мартинес избивал Шрека

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Ранее мы рассказывали о нокауте года в смешанных единоборствах.Американца Кэлхуна положили на лопатки, но он эффектно выбрался из сложной ситуации, нокаутировав земляка ударом коленом в челюсть.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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