Яркие удары и беспощадные удушения: видео боев турнира "Огонь и ярость"

На выходных в Маниле на Филиппинах прошел большой вечер боев смешанных единоборств промоушена One Championship. Эта организация знаменита тем, что каждому своему шоу дает яркое название. Так, вечер в Маниле назывался "Огонь и ярость", а два следующих февральских турнира получили такие вывески: "Кодекс воина" (7 февраля, Джакарта) и "Король джунглей" (28 февраля, Сингапур).
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В главном поединке вечера боев MMA филиппинец Джошуа Пачио по прозвищу "Страсть" по итогам пяти раундов по очкам разделенным решением победил бразильца Алекса Силву, которого называют "Маленький Камень". В единственном женском поединке турнира Аша Рока из Индии не смогла подтвердить свое прозвище "Королева нокаутов", и проиграла Джине Иньонг по очкам.
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Результаты всех боев One Championship в Маниле:
- Джошуа Пачио (Филиппины) – Алекс Силва (Бразилия) – по очкам
- Питер Бюст (Голландия) – Эдуард Фолайанг (Филиппины) – по очкам
- Дэнни Кингад (Филиппины) – Вей Кси (Китай) – по очкам
- Шоко Сато (Япония) – Квон Вон (Южная Корея) – удушение 1 раунд
- Татсумитсу Вада (Япония) – Иванильдо Сильва Делфино (Бразилия) – по очкам
- Лито Адиванг (Филиппины) - Понгсири Митсатит (Таиланд) – удушение 1 раунд
- Джина Иньонг (Филиппины) – Аша Рока (Индия) – по очкам
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