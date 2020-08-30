Яростный австриец забил бывшего претендента на титул в главном бою UFC Vegas 8

Этой ночью в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В главном поединке бойцовского вечера встретились бывший претендент на титул полутяжелого веса американец Энтони Смит и восьмой номер категории австралиец Александер Ракич. Бой продлился все три раунда и завершился победой Ракича решением судей – 30:26, 30:27, 30:27. Ранее украинский боец задушил соперника в первом раунде чемпионского боя.

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Австрийский боец с сербскими корнями этой победой закрыл спорное поражение Волкану Оздемиру в декабре 2019 года. Хотя схватку нельзя назвать зрелищной. Каждый из раундов соперники проводили по похожему сценарию – разменивались ударами в стойке, где лучше был Ракич, а затем переходил в партер. В сумме 28-летний Александер выиграл уже 13-й поединок в карьере при двух поражениях. Тогда как Смит проиграл 16-й бой из 49-ти.

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