"За 40 секунд избиения мозги встали на место": "Ковбой" признался, что не хотел драки с Макгрегором

Серроне нужно было показать себя, но у него не было желания находиться в клетке

Американский боец MMA Дональд Серроне признался, что у него не было желания выходить на поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, который состоялся 19 январе 2020 года в Лас-Вегасе. Тогда ирландец нокаутировал Серроне по прозвищу "Ковбой" всего за 40 секунд.

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"Дональд вышел, но Ковбоя не было. Я не чувствовал драйва, страсти. Возможно, это был мой самый масштабный бой, как раз настало время показать себя, но я не хотел там быть. Просто с ума можно сойти. Не знаю, почему так вышло, и как это изменить. Порой я готов разорвать соперника, а иной раз даже не хочу находиться в клетке. За два дня до боя с Конором мне стало тяжело. Но за 40 секунд избиения у меня точно мозги встали на место. Сейчас я нормально себя чувствую", — цитирует Серроне ESPN.

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Позже сообщалось, что Макгрегор нанес "Ковбою" травмы, которые оказались гораздо серьезнее, чем думали. После сильного удара ногой и многочисленных ударов руками американский "Ковбой" получил перелом носа и перелом стенки орбиты, в связи с чем его восстановление может занять больше времени, чем предполагалось ранее.

Отметим, что на счету 36-летнего Серроне 51 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел 14 поражений, а ещё один бой завершился вничью.

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Видео: Reuters

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