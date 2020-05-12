За что они так били друг друга: стали известны гонорары бойцов турнира UFC249 во Флориде

Спортивные соревнования начинают возвращаться к жизни после длительной паузы из-за эпидемии коронавируса. Во Флориде прошел первый из серии трех турниров, запланированных на восемь дней. Напомним, в ночь на воскресенье по киевскому времени Гейджи разбил лицо Фергюсона и стал почти чемпионом.

Стало известно, на сколько участники субботнего мероприятия в Джексонвилле пополнили свои банковские счета. Информацию в соцсетях опубликовал инсайдер Джед Гудман. Интересно, что победитель главного боя, Джастин Гейджи, получил меньше, чем его оппонент – Тони Фергюсон. Бывший фаворит заработал полмиллиона, а его крушитель – "всего" 350 тысяч.

Реклама

Как для вечера единоборств, который прошел без зрителей, гонорары бойцов выглядят вполне приемлемо.

Ранее мы писали, что бойцы UFC недовольны гонорарами за отмененный турнир в Лондоне, хотя получили по 20 тысяч долларов, а в октагон не выходили.

Смотрите, как Тони Фергюсон и Джастин Гейджи вели себя на пресс-конференции перед боем

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама