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"Забавный ты парень, Флойд": Макгрегор сразу отреагировал на вызов Мейвезера

19 января, 16:29

После молниеносной победы над Серроне Конор не исключает новой встречи с не знающим поражений американцем

Мейвезер vs Макгрегор

Мейвезер vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, который в красивом стиле разобрался с Дональдом Серроне, ответил на вызов со стороны легендарного полусредневеса боксера Флойда Мейвезера. Кстати, если вы еще вдруг не видели, видео нокаута в бою Макгрегор – Серроне доступно на нашем сайте.

Макгрегор – Мейвезер

Макгрегор – Мейвезер / Фото: Twitter

"Да я видел вызов Мейвезера, он еще забыл упомянуть в постере мою компанию "McGregor Sports & Entertainment", ха-ха – так что обойдется, раз он так поступил. Теперь только есть я и Мэнни, – заявил Конор Макгрегор. – Послушайте, надо посмотреть, как все развернется, но могу сказать, что Флойд – очень забавный парень. Посмотрим, как получится. Переговоры и обсуждения никогда не заканчиваются – они протекают постоянно. Флойд далек от завершения карьеры, и, я думаю, в какой-то момент этот реванш мог бы произойти"

Смотрите видео боя Мейвезер – Макгрегор в 2017-м

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Напомним, Флойд Мейвезер уже дрался против Конора Макгрегора. Поединок по правилам бокса за специальный пояс WBC Money Belt в 2017 году завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде. Гонорар Мейвезера за тот бой составил 100 миллионов долларов, а Макгрегора – $30 млн.

Отметим, что сразу после победного нокаута Конора в поединке с Серроне Мейвезер заявил о желании вновь встретиться с Макгрегором в ринге. "Погнали, чемпион", – заявил Флойд.

Не Макгрегором единым: смотрите нокаут года в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: XSport

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