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Задержан за организацию убийства: лучший тренер России может быть причастен к расстрелу бизнесмена

26 мая, 15:19

Елена Павлова

В 2019 году Владимир Осия привел сборную России к титулу чемпиона мира по смешанным единоборствам

Тренер известного российского бойца ММА Магомеда Исмаилова Владимир Осия задержан правоохранительными органами по подозрению в организации убийства, которое произошло в прошлом году. Ранее мы писали, что боец ММА из России получил четыре года строгого режима за жестокое избиение прохожего.

По информации ряда российских СМИ, Владимира Осию подозревают в причастности к убийству бизнесмена Николая Леонова – директора торгового центра в подмосковном поселке Поварово. Преступление совершено в июне 2019 года, тогда киллер расстрелял 60-летнего Леонова у входа в ТЦ и скрылся на мотоцикле. Вскоре следователи задержали жену бизнесмена, которая якобы и "заказала" мужа.

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Теперь в деле оказался замешан еще и Осия. Как утверждают источники, следователи уже провели обыски в квартире тренера. Отметим, что Осия уже более 10 лет является наставником Исмаилова, который в 2012 году стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам. А тренера признавали лучшим в стране.


Владимир Осия и Магомед Исмаилов

Кроме того, под руководством ныне задержанного наставника сборная России стала в 2019 году чемпионом мира по смешанным единоборствам. На 24 июня у Исмаилова запланирован бой с Александром Емельяненко, и ему, вполне возможно, придется обходиться без помощи тренера, который к тому же еще и судья международной категории.

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убийство тренер арест смешанные единоборства

Источники: ТАСС , sports.ru

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