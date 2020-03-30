Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Запрет на перелеты не помешает мне надрать тебе зад": Фергюсон ждет боя с Нурмагомедовым

30 марта, 11:26

Максим Перепелица

Американский боец заявил Хабибу, что не избежит боя

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон обратился к действующему обладателю титула Хабибу Нурмагомедову. Ранее мы писали, что комментатор UFC боится работать на поединке россиянина – он проклят.

"18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться", – написал Фергюсон в Twitter.

Напомним, что их поединок должен состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине, но позже был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации в штате Нью-Йорк.. Президент UFC Дана Уайт утверждает, что проведет бой и турнир, но не называет места.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"В США и Европе тоже смеялись. Теперь моргов не хватает": Валуеву по коронавирусу ответил боец ММАMMA
Боец UFC, который поддерживает
Боец UFC, который поддерживает "ЛНР" и "ДНР", засобирался в Киев: "У меня загранпаспорт закончился"MMA
"Получай, коронавирус!": Макгрегор разобрался с вирусом, который "убил" его тетюMMA
Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в Ирландии
Красивая и опасная украинка из ММА будет готовиться рядом с Конором Макгрегором в ИрландииMMA
Расстреляли прямо на улице: на бойца смешанных единоборств напали в Бразилии
Расстреляли прямо на улице: на бойца смешанных единоборств напали в БразилииMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...