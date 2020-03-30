"Запрет на перелеты не помешает мне надрать тебе зад": Фергюсон ждет боя с Нурмагомедовым

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон обратился к действующему обладателю титула Хабибу Нурмагомедову. Ранее мы писали, что комментатор UFC боится работать на поединке россиянина – он проклят.

"18 апреля уже близко, а ты спрятался в России. Запреты на передвижение не помешают мне добраться до твоей задницы. Не используй это в качестве оправдания, чтобы слиться", – написал Фергюсон в Twitter.

Напомним, что их поединок должен состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине, но позже был отменен из-за сложной эпидемиологической ситуации в штате Нью-Йорк.. Президент UFC Дана Уайт утверждает, что проведет бой и турнир, но не называет места.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

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