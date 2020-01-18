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"Затащить Макгрегора в партер непросто": прогноз на бой Конора и "Ковбоя" от Романа Долидзе

18 января, 13:41

Максим Мельник

Непобежденный чемпион промоушена WWFC в полутяжелом весе Роман Долидзе рассуждает о мегафайте Макгрегор - Серроне

Роман Долидзе не знает поражений в профессиональном MMA

Роман Долидзе не знает поражений в профессиональном MMA / Фото: Instagram

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Предстоящий супербой Конор Макгрегор – Дональд Серроне для сайта segodnya.ua прокомментировал непобежденный чемпион лиги WWFC Роман Долидзе. Грузинский боец полутяжелого веса считает, что шансы Конора и "Ковбоя" 50 на 50, при этом он указывает на сильные стороны американского бойца и отдает дань уважения ирландской легенде.

"Конор очень много сделал для нашего спорта. Мне, конечно, не нравится его образ и его поведение, но нужно быть объективным. Благодаря ему ММА в мире стал популярным и узнаваемым. Относительно боя, думаю, нельзя Серроне списывать со счетов – он опытный боец и хороший спортсмен. Дональд выступает регулярно, не отказывается от боев, всегда готов драться. Я бы оценил шансы как равные", – говорит Роман Долидзе.

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Не знающий поражений боец WWFC так прокомментировал сильные стороны Макгрегора и Серроне:

"Оба позиционируются как ударники, хотя у Серроне лучшая борцовская техника, чем у Конора. Но не думаю, что это может стать определяющим преимуществом. Макгрегор после поражения от Хабиба прошел серьезную подготовку и затащить его в партер непросто. Если поединок будет скоротечным – выиграет Конор, если же бой затянется, то шансы "Ковбоя" сильно вырастут", – считает Долидзе.

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Бой Конор Макгрегор – Дональд Серроне пройдет в полусредней весовой категории – до 77 кг. На взвешивании бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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прогноз MMA UFC Конор Макгрегор Дональд Серроне Роман Долидзе

Источник: Сегодня|Спорт

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