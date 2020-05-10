Знаменитый боец по прозвищу "Ковбой" проиграл четвертый бой подряд

В американском Джексонвилле проходит первый турнир UFC 249 в эпоху коронавируса. Из-за пандемии COVID-19 мероприятие проводится без зрителей, но трансляция приковала внимание фанатов со всего мира. Смотреть онлайн турнир UFC 249 и бой Фергюсон – Гейджи можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

На "разогреве" состоялся поединок между "Ковбоем" Дональдом Серроне и Энтони Петтисом. Поединок продлился все отведенные для него три раунда, в результате которых победу единогласным решением судей одержал Петтис. Для Серроне это поражение стало четвертым подряд, в последнем перед Петтисом поединке он уступил легендарному Конору Макгрегору. Записки судей такие: 29:28, 29:28, 29:28. Петтис и Серроне уже встречались меду собой семь лет назад – и тогда досрочную победу одержал Петтис.

Яркие фото боя Энтони Петтис – Дональд Серроне:

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Взвешивание и дуэль взглядов участников главного боя турнира:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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