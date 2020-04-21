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Знаменитый боец смешанных единоборств Макгрегор претендует на пост президента Ирландии

21 апреля, 23:07

Андрей Фоменко

Пока что букмекеры скромно оценивают шансы звездного спортсмена

Букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что всемирно известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор станет президентом Ирландии. Правда, следующие выборы главы государства в Ирландской Республике пройдут лишь в 2025 году. Так что у ныне 31-летнего спортсмена есть все шансы поработать на свой имидж не только в октагоне, но и в политике, а затем уже податься в президенты. Недавно Макгрегор предвещал революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса.

Пока что коэффициент на победу Конора на выборах колеблется около 100. На данный момент шансы Макгрегора на успех невелики, однако нужно же с чего же начинать. По крайней мере, шансы ирландца стать президентом своей державы выше, чем у певицы Оли Поляковой в Украине – их оценивают в 250. Во время пандемии коронавируса Макгрегор активно помогает больницам и раздает советы властям, требуя усиливать карантинные меры во избежание распространения инфекции.

Читайте, как Макгрегор назвал помощь Китая в борьбе с коронавирусом бесчеловечным поведением.

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На данный момент президентом Ирландии является 79-летний Майкл Хиггинс. Глава Ирландии избирается на семь лет и на своем посту может пробыть не более двух президентских сроков.

Смотрите, как Макгрегор и Серроне вели себя на церемонии взвешивания перед боем в январе

Видео: Reuters

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

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