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Зоозащитники назвали Серроне и Макгрегора трусами

17 января, 12:48

В организации были недовольны высказываниями бойцов

Конор Макгрегор - Дональд Серроне

Конор Макгрегор - Дональд Серроне / Фото: Twitter

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Организация PETA, которая выступает за права животных, обратилась к бойцам UFC Конору Макгрегору и Дональду Серроне. Ранее на пресс-конференции перед очным боем спортсмены обсуждали куртку Серроне из змеиной кожи. Макгрегор заявил, что у PETA есть претензии и к нему.

"Вы правы! Мы здесь, чтобы напомнить вам, что только трусы могут похвастаться ношением животного, которое, вероятно, было избито и изуродовано заживо. Почему бы вам не избавиться от неуверенности и надеть только свою собственную кожу?", – говорится в сообщении PETA в Twitter

Бой между 31-летним Макгрегором и 36-летним Серроне состоится 19 января рано утром.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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