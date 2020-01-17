Зоозащитники назвали Серроне и Макгрегора трусами

Конор Макгрегор - Дональд Серроне / Фото: Twitter

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Организация PETA, которая выступает за права животных, обратилась к бойцам UFC Конору Макгрегору и Дональду Серроне. Ранее на пресс-конференции перед очным боем спортсмены обсуждали куртку Серроне из змеиной кожи. Макгрегор заявил, что у PETA есть претензии и к нему.

"Вы правы! Мы здесь, чтобы напомнить вам, что только трусы могут похвастаться ношением животного, которое, вероятно, было избито и изуродовано заживо. Почему бы вам не избавиться от неуверенности и надеть только свою собственную кожу?", – говорится в сообщении PETA в Twitter

Бой между 31-летним Макгрегором и 36-летним Серроне состоится 19 января рано утром.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января ирландский боец Конор Макгрегор выйдет в клетку против американца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе – тренер Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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