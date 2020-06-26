Звезда UFC оправдывает голые снимки: в Instagram я зарабатываю больше, чем за бои

Девушка призналась, что бои в турнирах UFC приносят ей меньше денег, чем реклама в Instagram

Боец UFC в наилегчайшей весовой категории американка Пейдж Ванзант заработала невероятную популярность среди фанатов смешанных единоборств. Однако слава к девушке пришла не только после ее достижений в клетке. Пейдж не стесняется выкладывать в соцсети откровенные фото, на которых позирует абсолютно обнаженной.

Ванзант призналась, что в Instagram она зарабатывает намного больше, чем составляет ее гонорары в UFC. При этом, за один бой девушка получает 46 тысяч долларов и еще столько же в случае победы. Но такой внушительный гонорар все равно проигрывает доходу от рекламы в соцсетях.

А Остин Вандерфорд, муж Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков тем, что семейная пара таким способом попросту решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

Яркие фото со страницы Пейдж Ванзант в Instagram:

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Также девушка призналась, что за участие в американском шоу "Танцы со звездами" она заработала больше, чем за всю карьеру в UFC. Конечно же, такое заявление девушка сделала не только, чтобы оправдать свои пикантные снимки, но и привлечь внимание к проблеме недостаточных гонораров в женских боях.

Кстати, 11 июля Пейдж Ванзант проведет очередной бой в UFC. Ее соперницей станет Аманда Рибас. Ранее мы опубликовали официальный кард турнира UFC 251 на "Бойцовском острове".

Пейдж Ванзант Видео: Instagram

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