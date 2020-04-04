Звездная рокировка в UFC не получится: Конор не заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Ирландский боец находится на карантине и не сможет заменить россиянина

Звезда UFC Конор Макгрегор не сможет заменить российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова в поединке портив американца Тони Фергюсона. Бой должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249, но россиянин не смог покинуть Россию из-за пандемии коронавируса. В Сети появились слухи, что в октагон против Фергюсона может выйти Конор, но оказалось, что это была всего лишь первоапрельская шутка.

"Мы шутили в день дурака. Нет шансов. Ирландия на довольно строгом карантине. Мы с Конором не видим друг друга лично, залы закрыты", – рассказал тренер ирландского бойца Джон Кавана.

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Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и поздравил Фергюсона с победой. "На самом деле ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру "на слабо". И Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони", – написал Макгрегор в Twiter.

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