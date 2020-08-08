Звездный боец Конор Макгрегор позвал замуж мать двоих детей: фото

Скандальный ирландец подарил девушке обручальное кольцо аккурат на ее день рождения

Главная звезда смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – Ди Девлин. Знаменательное событие случилось в канун 33-летия девушки знаменитого ирландского бойца.

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"Что за день рождения для будущей жены", – написал Макгрегор на своей странице в Instagram. При этом к посту было прикреплено фото пары, на которой Девлин демонстрирует кольцо на безымянном пальце

INSTAGRAM

Отметим, что Конор Макгрегор и Ди Девлин состоят в отношениях еще с 2008 года. Пара воспитывает двоих детей – Конора-младшего и девочку по имени Кроя.

Кстати, недавно появилась информация, что звездный Макгрегор увезет в турне замужнюю княгиню Монако. Бывший чемпион UFC и "принцесса" Шарлен преодолеют 180 км на водных велосипедах, пропагандируя тему безопасности на воде.

Напомним, ранее Конор объявил о завершении карьеры. При этом украинка из UFC верит в возвращение Макгрегора, который в своем последнем поединке, в январе 2020 года, нокаутировал Дональда Серроне.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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