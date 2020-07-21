Звездный боец Конор Макгрегор увез в водное турне замужнюю княгиню Монако

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор после завершения бойцовской карьеры отправится в затяжной тур с княгиней Монако Шарлен. Ирландец и супруга Альбера II преодолеют 180 км на водных велосипедах.
"Отличный день для гонок на водных велосипедах с принцессой Монако Шарлин. Феноменальный спортсмен и олимпиец. Мы объединяемся для путешествия на 180 км в сентябре, чтобы повысить осведомленность в области безопасности на воде. Я не могу ждать! Благодарю вас за великий день для моей семьи, Ваше Высочество", — написал Макгрегор в своем Instagram.
Читайте также: "Перед танком Конор будет стоять до последнего": украинка из UFC верит в возвращение легенды
На данный момент пара готовится к 180-километровому туру на водном велосипеде, который пройдет с 12 по 13 сентябре. Звездный дуэт должен будет преодолеть путь из Кальви в Монако за минимальное время. Отмечается, что фонд княгини таким образом намерен повысить осведомленность детей о рисках на море. Сама Шарлен является профессиональной пловчихой. Она выступала за ЮАР и приняла участие в летней Олимпиаде 2000 года в Сиднее.
Ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в промоушене он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.
Смотрите, что украинская звезда UFC Марина Мороз сказала про Конора Макгрегора
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк