"Чуда на льду-2" не получилось: сенсационные немцы проиграли команде ОАР

Хоккей в таком виде лишний на Олимпийских играх. Без лучших игроков из НХЛ решающий матч Пхенчхана-2018 собрал около двух третий зрителей на трибунах. И то лишь благодаря завозу фанов команды ОАР. Тут тебе и Дед Мороз и Илья Муромец, и дамы в кокошниках, и джигиты в папахах, централизовано выделялась группа, явно смахивающая на северокорейских фанов – под дирижерскую палочку взмахивающая флажками, поднимая таблички или скандируя "Победить".

На этом фоне немецкие болельщики в виде спортсменов, смотрелись бедными родственниками.

Да и хоккеисты Германии не рассматривались букмекерами серьезным оппонентом "Красной машины", так раскручивали тут команду ОАР. В первом периоде немцам пришлось попотеть у своих ворот, не хватило выстоять мизера – за 0,5 секунды до сирены Гусев мощно бросил – 1:0.

Такое кого угодно может сломить, но не Бундесмашину. Во втором периоде немцы добавили и добились таки своего. Хоть и после видеоповтора, но шайба Феликса Шютца была таки засчитана – 1:1.

В перерыве зрителей побаловали живой музыкой в исполнении двух диджеев. А пацаны у бортика слегка потолкались за вылетевшую за площадку шайбу.

И пришло время кульминации. Шайба, пущенная Гусевым и влетевшая от головы немецкого вратаря и молниеносный камбек от Кануна, который тут же перевел нейтральных фанов на сторону Германии.

Потом уже немцы вышли вперед. Мюллер запустил шайбу по льду под щитком вратаря. Более того, за 2:11 секунд до золотых медалей Германия получила численное большинство, но испугалась побеждать – и получила в свои ворота. Гусев попал в верхний угол.

Перед овертаймом черлидерши под саундтрек фильма "Такси", пытались запустить на трибунах волну, но напряжение на арене было таким, хоть ножом режь.

Увы, "Чуда на льду-2" не случилось. Уставшие немецкие хоккеисты в овертайме заработали удаление – и проиграли.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.