Корейские бабушки своим танцем собрали вокруг себя толпу поклонников на Олимпиаде

Сегодня мужской эстафетой завершается биатлонная программа Пхенчхана-2018. Список трансляций гонки: где смотреть трансляцию мужской эстафеты.

В горной Альпензии, где проходят соревнования, вновь похолодало. На улице мгла и сырость. Но болельщики уже за час до старта начали занимать места на трибунах. Чтобы они там не мерзли, черлидерши призывают всех потанцевать. И первыми плясать бросилась группа корейских бабушек, которые так зажигали на трибунах, что вмиг собрали вокруг себя толпу поклонников.

Мужская эстафета – последняя биатлонная гонка на Играх в Южной Корее и последний шанс для Украины завоевать медаль в этом виде спорта. За команду Украины побегут Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Дмитрий Пидручный, у наших биатлонистов девятый стартовый номер.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.