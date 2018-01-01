Музей главной песни Кореи: "Ариран" можно покурить и скушать

Спросите любого корейца, что самое ценное в его стране и получите удивительный ответ. Нет, это не ультрасовременные смартфоны, не премиум-класса авто, не поезда, которые летят со скоростью 350 км/ч. Это – "Ариран". Корейцы произносят это слово с особым придыханием, а их глаза начинают светиться от счастья. Еще бы, вы много знаете песен, которым посвящен целый музей? Может, знаете песню на чье продвижение правительство выделило 30 млн долларов? Да-да, это все об "Ариран", которую ЮНЕСКО включила в Список нематериального культурного наследия человечества.

История появления песни прозаическая. Давным-давно Ри Ран покинул дом, чтобы бороться против богачей. А его жена Сон Бу, взирая на горный перевал, через который ушел муж, тосковала по нему, напевая песню.

"Ариран, Ариран, перевал Ариран…

Решил ты милый через него уйти,

Оставив меня одну, решил уйти.

Но знай, без меня тебе и десяти ли не пройти,

У тебя непременно заболят ноги…"

Особого смысла обрела эта песня, когда под ее мотивы корейцы боролись против японских колонизаторов. Тогда "Аринан" стала неофициальным гимном Кореи.

….Ариран, Ариран, верю, что день придет,

Станет свободной родная страна!

Сбросит рабства оковы навек народ,

Он никогда не забудет о нас…

Ныне в Корее существует несколько сотен версий "Ариран". Ее поют и на день рождения, и на Новый год, и как колыбельную, и на свадьбах, и в скорбные дни. Да что там, если за последние годы под брендом "Ариран" выходили футболисты на поле, можно было легко выкурить сигару, для детей делали ариран-печенье, а дамочки щеголяли в модных туфлях под этой маркой. "Ариран" настолько прониклась в корейское общество, что легко можно перефразировать фразу из известного фильма: "Вы "Ариран" слышите? А она есть".





































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