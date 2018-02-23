Парк мужских фаллосов расположился неподалеку от объектов Олимпиады (фото 18+)

Корейцы славятся отсутствием табу на любые темы. А коли нужно угодить злым духам, то готовы даже выстроить большой парк мужских фаллосов. В городе Самчхок на берегу моря расположен "Хэсиндан", что в переводе значит храм богини моря. Как водится, все начинается с легенды.

Много веков назад в рыбацкой деревушке юная дева отправилась на остров собирать водоросли. Но случилась беда, море поднялось и затопило остров, девушка погибла. С тех пор на деревню обрушились несчастья. Рыбаки каждый день приходили с пустыми неводами. Как-то в отчаянии один из мужчин с проклятьями пошел к морю и в сердцах помочился в волны. На следующий день его сети оказались полными, а у товарищей – по-прежнему пустые. На вече рассказал рыбак о своей оказии. И старейшины решили, что дух девушки при виде мужского достоинства подобрел. Вот и построили ей храм в парке, и на всякий случай утыкали его фаллосами. С тех пор люди зажили в деревне в достатке.

Интересно, что парк постоянно пополняется. Ведь здесь раз в четыре года, как Олимпийские игры, проходят международные соревнования. Участникам выдаются по здоровенному бревну, из которого они должны вырезать громадный фаллос, добавив туда свою изюминку. Творения победителей остаются в парке.

































































Говорят, сюда приезжают со всей Кореи женщины, которые мечтают, чтобы у них родился сын. Считается, если посетить этот парк, то обязательно родится мальчик.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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