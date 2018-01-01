Прогулка по корейскому Пирогово: дезинфекция обуви, ондоль и сказ о янбане

В деревне Арари можно узнать о культуре и быте корейского народа

В нескольких десятках километров от олимпийского Пхенчхана есть интересный музей под открытым небом – деревня Арари. Что-то наподобие Музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. В Арари также можно любоваться традиционными корейскими домами прошлых веков.

На входе на территорию специальный половичок, для дезинфекции обуви.

В деревне несколько старинных зданий: под черепичной крышей, дубовой, гонтовой, дом из пеньки, каменный дом, бревенчатый дом. В домах много антикварных вещей, кухонной утвари, комодов, книг...

Здесь можно познакомиться со старинной системой обогрева домов в Корее – ондоль. Ее особенность в том, что тепло идет с печи не вверх, как у нас, а вниз – под полом. Поэтому корейцы всегда и сидели на полу, и кушали, и спали. А гостью отводилось самое теплое место. Система ондоль сохранилась и в наше время, лишь вместо печи теперь теплые полы.

Кроме того, в Арари в скульптурах изображена культовая книга "Янбанчжон" ("Повесть о янбане"). В сюжете – два главных героя. Один – ученый бедного происхождения, который ушел из семьи ради карьеры. Второй – коммерсант, купивший дворянский титул, но позже вернувшийся к прежнему социальному статусу, разочаровавшись в лицемерии аристократического сословия. В произведении с помощью критики и сатиры высмеиваются пороки тогдашнего общества.

















































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