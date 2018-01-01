В общественном парке Каннына бесплатные открытки и интернет

Прогуливаясь по Канныну, где расположен прибрежный кластер Олимпиады-2018, вспомнилась песня Владимира Высоцкого:

... Тут стоит культурный парк по-над речкою,

В ём гуляю – и плюю только в урны я.

Но ты, конечно, не поймешь – там, за печкою, –

Потому – ты темнота некультурная.

Огромный сосновый парк (сосна – символ Каннына) вдоль моря просто поражает своей красотой, а главное – чистотой. Здесь вы не будете бояться вступить в грязь даже в ненастье, все дорожки либо из палубной доски, либо из пеньки. На берегу зачехлены до тепла моторные лодки, стоят качели. В парке много разных архитектурных форм скамеек и столиков, как для детей, так и для взрослых. Отдельная курилка. Да-да, в парке оборудовано специальное место для курения.

Рядом почтовая будка. Здесь ящики забиты открытками. Любой желающий может достать бесплатно открытку и выслать родным в другой город. А туалеты поражают своей архитектурой – на фотоэлементах, идеальная чистота, горячая вода. Работают круглосуточно и совершенно бесплатно. Наверное, уже и говорить не стоит, что в парке бесплатный интернет.

Кстати, рядом парковка, которая к выходным забивается трейлерами. Корейцы семьями на уикенд приезжают наслаждаться морем.

Ранее мы опубликовали репортаж из северокорейской подводной лодки. Субмарина КНДР села на мель в Канныне, спровоцировав кровопролитие в конце 90-х.

Также наш спецкор ознакомился с корейским храмом, которому более 1300 лет. В 2005 году храмовый комплекс полностью уничтожил лесной пожар