В общественном парке Каннына бесплатные открытки и интернет
В прибрежном кластере ОИ-2018 корейцы любят проводить выходные
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Фото Л. Луканюк
Прогуливаясь по Канныну, где расположен прибрежный кластер Олимпиады-2018, вспомнилась песня Владимира Высоцкого:
... Тут стоит культурный парк по-над речкою,
В ём гуляю – и плюю только в урны я.
Но ты, конечно, не поймешь – там, за печкою, –
Потому – ты темнота некультурная.
Огромный сосновый парк (сосна – символ Каннына) вдоль моря просто поражает своей красотой, а главное – чистотой. Здесь вы не будете бояться вступить в грязь даже в ненастье, все дорожки либо из палубной доски, либо из пеньки. На берегу зачехлены до тепла моторные лодки, стоят качели. В парке много разных архитектурных форм скамеек и столиков, как для детей, так и для взрослых. Отдельная курилка. Да-да, в парке оборудовано специальное место для курения.
Рядом почтовая будка. Здесь ящики забиты открытками. Любой желающий может достать бесплатно открытку и выслать родным в другой город. А туалеты поражают своей архитектурой – на фотоэлементах, идеальная чистота, горячая вода. Работают круглосуточно и совершенно бесплатно. Наверное, уже и говорить не стоит, что в парке бесплатный интернет.
Кстати, рядом парковка, которая к выходным забивается трейлерами. Корейцы семьями на уикенд приезжают наслаждаться морем.
Ранее мы опубликовали репортаж из северокорейской подводной лодки. Субмарина КНДР села на мель в Канныне, спровоцировав кровопролитие в конце 90-х.
Также наш спецкор ознакомился с корейским храмом, которому более 1300 лет. В 2005 году храмовый комплекс полностью уничтожил лесной пожар