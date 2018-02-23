Канадка Келси Серва реализовала заветную мечту

Канадская фристайлистка Келси Серва наконец-то реализовала свою мечту. Уже давно она мечтала о золотой олимпийской медали.

Для этого Келси пришлось выступить на трех Олимпиадах. В Ванкувере в 2010 году она финишировала пятой. На Играх 2014 года Келси уже добыла "серебро". И вот в корейском Пхенчхане добыто долгожданное "золото".

Ранее мы сообщали о знаменитой Линдси Вонн, которая установила рекорд на четвертой для себя Олимпиаде.

Похоже, страсть к спорту у канадки на генном уровне. Ее дедушка в 60-х годах прошлого века был одним из создателей горнолыжного курорта в канадской провинции Британская Колумбия.

Келси Серва начала кататься на лыжах с двух лет, но только в 2007 году впервые попробовала ски-кросс. Келси Серва любит вязание и крокет, является болельщицей хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс", ведет блог, учится на психотерапевта.

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