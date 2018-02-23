Марит Бьерген – олимпийская легенда из Норвегии

Норвежская лыжница Марит Бьерген уже стала настолящей легендой Олимпиад.

Игры в Пхенчхане-2018 стали уже ее пятой зимней Олимпиадой. И не всех, в которых участвовала, она выигрывала медали. В Пхенчхане норвежка завоевала одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы".

Всего же у 37-летней Бьерген сейчас уже 14 олимпийских медалей. Это больше всех за всю историю зимних Игр.

Ранее мы сообщали о швейцарской фристайлистке Фанни Смит, которая сама подготовила себя к медали.

У самой успешной лыжницы в истории Кубка мира уже было столько наград и достижений, что главной целью на Олимпиаду-2018 для нее было просто избежать проблем со здоровьем и выступить в Пхенчхане.

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