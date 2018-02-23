Мисс Голландия вдохновила бойфренда на "золото" Олимпиады

Голландского конькобежца Кьелда Нейса вдохновила на завоевание золотой медали Олимпиады-2018 Мисс Голландия-2011.

С 2014 года спортсмен проживает с красоткой Джилл Лаурен де Роблес. Парочка познакомилась на фестивале в том же году. А в 2016 году у них родился сын Джакс.

В Пхенчхане-2018 Нейс победил на дистанциях в 1000 и 1500 метров. Голландец стал первым действующим чемпионом мира, завоевавшим "золото" Олимпиады в этом виде программы.

Джилл Лаурен де Роблес в самом деле приложила немало усилий для завоевания Нейсом медалей на Олимпиаде-2018. На момент их знакомства спортсмен испытывал большие психологические проблемы. Он очень тяжело переживал непопадание в заявку на Олимпиаду-2014. Однако после знакомства с Мисс Голландии-2011 у него все наладилось.

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