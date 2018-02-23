Падения на Олимпиаде закалили швейцарскую красотку Холденер

После падений на предыдущей Олимпиаде Венди Холдерер завоевала две медали в Пхенчхане

Для швейцарской горнолыжницы Венди Холденер Олимпиада в Пхенчхане стала очень успешной. Она выиграла серебряную медаль в слаломе и "бронзу" в комбинации. Таким образом она стала одной из лучших в швейцарской олимпийской сборной на Играх-2018.

Ранее мы сообщали о легендарной норвежской лыжнице Марит Бьерген, ставшей рекордсменкой по количеству медалей в истории зимних Олимпиад.

Это уже вторая Олимпиада в карьере Холденер. Правда, Игры 2014 года были неудачными для нее. Швейцарка не смогла тогда финишировать ни в одном из видов программы.

Интересно, что брат Венди Кевин также профессионально занимается горными лыжами, хотя и не добился громких успехов.

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