Александр Абраменко объяснил, почему обнимался с российским спортсменом

Сегодня, 09:37

Победитель Олимпиады-2018 просит не искать политику в своих действиях

Обнимашки на подиуме. Фото AFP
Обнимашки на подиуме. Фото AFP

Олимпийский чемпион Пхенчхана украинец Александр Абраменко после завершения соревнований во фристайле обернул украинским флагом бронзового призера россиянина Илью Бурова, но не видит в этом никакой политики.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", – сказал Абраменко.

На вопрос, не планирует ли поменять Украину на другое государство, Александр ответил, что будет выступать под своим флагом и сейчас ни о каких изменениях речь не идет.

Ранее мы давали реакцию соцсетей на действия Абраменко: обнимашки с русским затмили сияние "золота".

Напомним, что вчера Александр Абраменко вернулся домой из Пхенчхана, где на церемонии закрытия Игр-2018 он нес флаг Украины. Кстати, одну из своих лыж украинский фристайлист отдал в музей МОК.
фристайл, олимпийский чемпион, Олимпиада-2018, Александр Абраменко
Источник:

Укринформ

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