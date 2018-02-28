Александр Абраменко объяснил, почему обнимался с российским спортсменом

Олимпийский чемпион Пхенчхана украинец Александр Абраменко после завершения соревнований во фристайле обернул украинским флагом бронзового призера россиянина Илью Бурова, но не видит в этом никакой политики.

"Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", – сказал Абраменко.

На вопрос, не планирует ли поменять Украину на другое государство, Александр ответил, что будет выступать под своим флагом и сейчас ни о каких изменениях речь не идет.

Ранее мы давали реакцию соцсетей на действия Абраменко: обнимашки с русским затмили сияние "золота".

Напомним, что вчера Александр Абраменко вернулся домой из Пхенчхана, где на церемонии закрытия Игр-2018 он нес флаг Украины. Кстати, одну из своих лыж украинский фристайлист отдал в музей МОК.