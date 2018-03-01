Александр Абраменко признан лучшим спортсменом Украины в феврале

НОК Украины признал олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом последнего зимнего месяца. Старшего тренера сборной Украины по фристайлу Энвера Аблаева, который и привел спортсмена к олимпийскому триумфу, названо лучшим тренером февраля.

Напомним, что в Пхенчхане Александр не только получил первое олимпийское "золото" в истории отечественного фристайла, но и стал первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской олимпийской сборной независимой Украины.

Отметим, Александр второй раз получает звание лучшего спортсмена месяца. Впервые он был удостоен этого звания два года назад в феврале-2016 благодаря получению трех медалей на этапах Кубка мира и малого Хрустального глобуса в лыжной акробатике.

Кстати, сегодня Александр Абраменко побывал на приеме у президента Украины и получил из рук Петра Порошенко орден "За заслуги" III степени.

Во вторник Александр Абраменко вернулся домой из Пхенчхана, где на церемонии закрытия Игр-2018 он нес флаг Украины. Кстати, одну из своих лыж украинский фристайлист отдал в музей МОК.