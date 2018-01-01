Американцы назвали победителей олимпийского хоккейного турнира "командой без страны"

Сегодня, 14:54

"Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" – заголовок New York Post

Команда ОАР выиграла олимпийский хоккейный турнир. Фото AFP
Команда ОАР выиграла олимпийский хоккейный турнир. Фото AFP

Американская газета New York Post назвала хоккеистов команды ОАР, одержавших победу в олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане, "командой без страны". Соответствующий материал опубликован в воскресенье.

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В последний день Игр-2018 хоккеисты ОАР в финале оказались сильнее сборной Германии, победив соперника в дополнительное время со счетом 4:3.

New York Post опубликовала на своем сайте материал по итогам данного матча с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold).

Напомним, что Россия была дисквалифицирована за массовое применение допинга спортсменами этой страны. МОК разрешил поехать на Игры-2018 только "чистым" спортсменам под олимпийским флагом. Однако уже в Пхенчхане эти "чистые" спортсмены дважды попались на употреблении запрещенных препаратов, в итоге МОК запретил российский флаг и на церемонии закрытия Олимпиады.

Напомним, что Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.
хоккей, Сборная России по хоккею, Олимпиада-2018
Источники:

Сегодня|Спорт, NEWSru.com

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