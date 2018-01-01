Американцы назвали победителей олимпийского хоккейного турнира "командой без страны"

Американская газета New York Post назвала хоккеистов команды ОАР, одержавших победу в олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане, "командой без страны". Соответствующий материал опубликован в воскресенье.

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В последний день Игр-2018 хоккеисты ОАР в финале оказались сильнее сборной Германии, победив соперника в дополнительное время со счетом 4:3.

New York Post опубликовала на своем сайте материал по итогам данного матча с заголовком "Команда без страны выигрывает золото хоккейного олимпийского турнира" (A team without a country wins hockey gold).

Напомним, что Россия была дисквалифицирована за массовое применение допинга спортсменами этой страны. МОК разрешил поехать на Игры-2018 только "чистым" спортсменам под олимпийским флагом. Однако уже в Пхенчхане эти "чистые" спортсмены дважды попались на употреблении запрещенных препаратов, в итоге МОК запретил российский флаг и на церемонии закрытия Олимпиады.

A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9 — New York Post (@nypost) 25 лютого 2018 р.

Напомним, что Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.