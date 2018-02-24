Американским керлингистам по ошибке вручили медали для женщин

На наградах американской мужской сборной было написано "золотые медали в женском керлинге"

Мужская сборная США по керлингу из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018 во время церемонии награждения получили золотые медали, предназначенные победителям женского турнира, сообщает в Twitter журналист ESPN Алисса Ренигк. Американцы завоевали "золото" Игр в Пхенчхане, обыграв в финале Швецию (10:7).

"Мужская сборная США по керлингу только что поняла, что ей вручили медали, на которых написано "золотые медали в женском керлинге". Их тренеры разбираются в случившемся", – написала Ренигк.

Финал женского турнира по керлингу на Олимпиаде состоится 25 февраля. За золото в этой дисциплине поборются команды Кореи и Швеции. Начало решающего матча – 02:05 по киевскому времени: расписание последнего дня Олимпиады-2018.

The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their coaches are working on it ... #pyeongchang2018 pic.twitter.com/PERIMuXN98 — Alyssa Roenigk (@alyroe) 24 лютого 2018 р.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.