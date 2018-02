Американским керлингистам по ошибке вручили медали для женщин

Мужская сборная США по керлингу из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018 во время церемонии награждения получили золотые медали, предназначенные победителям женского турнира, сообщает в Twitter журналист ESPN Алисса Ренигк. Американцы завоевали "золото" Игр в Пхенчхане, обыграв в финале Швецию (10:7).

"Мужская сборная США по керлингу только что поняла, что ей вручили медали, на которых написано "золотые медали в женском керлинге". Их тренеры разбираются в случившемся", – написала Ренигк.

Финал женского турнира по керлингу на Олимпиаде состоится 25 февраля. За золото в этой дисциплине поборются команды Кореи и Швеции. Начало решающего матча – 02:05 по киевскому времени: расписание последнего дня Олимпиады-2018.

The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their coaches are working on it ... #pyeongchang2018 pic.twitter.com/PERIMuXN98