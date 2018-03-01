Атлет из России чувствовал себя униженным изгоем на Олимпиаде-2018

Вик Уайлд пожаловался, что у него не было запала к Играм в Пхенчхане

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд признался, что испытал негативные эмоции во время выступлений на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к Играм. Что было – стыд, унижение и чувство изгоя", – написал Уайлд в соцсетях.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус "Олимпийских атлетов из России".

На Играх-2018 Уайлд остался без медалей. Хотя в Сочи-2014, где действовала государственная программа употребления допинга, сноубордист стал двукратным олимпийским чемпионом.

Напомним, что российские спортсмены стали фигурантами допинговых скандалов на Олимпиаде-2018.

Сначала бронзовый призер в керлинге Александр Крушельницкий провалил допинг-тест.В итоге спортсмен и его жена Анастасия Брызгалова были лишены медалей в пользу команду из Норвегии.

А затем стало известно, что допинг-проба Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.