Бельгия завоевала первую медаль в предпоследний день Олимпиады-2018

Олимпийским чемпионов в масс-старте стал кореец Ли Сын Хун

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграли медали в мужском масс-старте в конькобежном спорте.

Олимпийским чемпионом стал кореец Ли Сын Хун, ранее завоевавший на домашних Играх "серебро" в командной гонке. Также он становился чемпионом Ванкувера-2018 на дистанции 10 000 метров.

Серебро завоевал бельгиец Барт Свингс. Это первая медаль Бельгии на Олимпиаде-2018. Бронзовая награда досталась голландцу Куну Вервею.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

Следить за Белыми Играми удобно в специальном разделе на нашем сайте. Расписание Олимпиады-2018 – удобная таблица с календарем всех стартов по датам и видам спорта. Отдельно выделены дни, в которые будут разыграны медали в каждом виде программы. Медальный зачет Олимпиады-2018 – актуальная информация о количестве медалей, завоеванных спортсменами из всех стран-участниц Игр.