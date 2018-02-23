Голый болельщик в пачке развлекал зрителей на Олимпиаде-2018
Мужчина выписывал такие "па", которым позавидуют лучшие фигуристы
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
После церемонии награждения победителей финала конькобежного спорта на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане случился забавный эпизод.
Неизвестный мужчина, одетый только в балетную пачку, выскочил на лед и принялся демонстрировать различные танцевальные элементы.
К сожалению для него, судей с соревнований фигурного катания на тот момент на арене не было, поэтому оценить артистизм весельчака смогли только стюарды, которые увели мужчину со льда.
Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.
Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.
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