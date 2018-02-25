Хоккей на Олимпиаде-2018: все результаты, расписание, таблицы
Полное расписание олимпийского хоккейного турнира
С 14 по 25 февраля на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане проходит мужской хоккейный турнир.
В соревновании примут участие 12 сборных: 8 лучших команд согласно рейтингу, составленному после чемпионата мира 2016 (Канада, олимпийские атлеты из России, Швеция, Финляндия, США, Чехия, Швейцария, Словакия), страна-хозяйка Корея и три команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации (Словения, Германия, Норвегия). Впервые с 1994 года турнир пройдет без участия игроков НХЛ.
Матчи турнира проходят в Хоккейном центре Каннын и на Спортивной арене Университета Квандон.
Перед стартом турнира главные фавориты – команда ОАР (коэффициент на победу 2.50), сборная Канады (4.75) и Швеции (5.00).
Отметим, что полное расписание во всех видах спорта на все дни Олимпиады-2018 доступно на нашем сайте. Выбрав пересечение дня и вида спорта, кликните и получите время начала событий.
Расписание и результаты хоккея
Группа А
Канада, Чехия, Швейцария, Южная Корея
|
#
|Группа A
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1
|Чехия
|3
|2
|1
|0
|0
|9:4
|8
|2
|Канада
|3
|2
|0
|1
|0
|11:4
|7
|3
|Швейцария
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|3
|4
|Южная Корея
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0
15 февраля 14:10 Чехия – Южная Корея – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
15 февраля 14:10 Швейцария – Канада – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
17 февраля 05:10 Канада – Чехия – 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:2)
17 февраля 09:40 Южная Корея – Швейцария – 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)
18 февраля 09:40 Чехия – Швейцария - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
18 февраля 14:10 Канада – Южная Корея – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Группа В
США, Словения, Словакия, ОАР
|#
|Группа B
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1
|ОАР
|3
|2
|0
|0
|1
|14:5
|6
|2
|Словения
|3
|0
|2
|0
|1
|8:12
|4
|3
|США
|3
|1
|0
|1
|1
|4:8
|4
|4
|Словакия
|3
|1
|0
|1
|1
|6:7
|4
14 февраля 14:10 Словакия – ОАР – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
14 февраля 14:10 США – Словения – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
16 февраля 05:10 США – Словакия – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
16 февраля 09:40 ОАР – Словения – 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)
17 февраля 14:10 ОАР – США – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
17 февраля 14:10 Словения – Словакия – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1)
Группа С
Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция
|#
|Группа C
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1
|Швеция
|3
|3
|0
|0
|0
|8:1
|9
|2
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|1
|11:6
|6
|3
|Германия
|3
|0
|1
|0
|2
|4:7
|2
|4
|Норвегия
|3
|0
|0
|1
|2
|2:11
|1
15 февраля 05:10 Финляндия – Германия – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
15 февраля 09:40 Норвегия – Швеция – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
16 февраля 14:10 Финляндия – Норвегия – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
16 февраля 14:10 Швеция – Германия – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
18 февраля 05:10 Германия – Норвегия – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:0)
18 февраля 14:10 Швеция – Финляндия – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Плей-офф турнира
20 февраля 05:10 1/8 финала США – Словакия – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
20 февраля 09:40 1/8 финала Словения – Норвегия – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) ОТ 0:1
20 февраля 14:10 1/8 финала Финляндия – Южная Корея – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
20 февраля 14:10 1/8 финала Швейцария – Германия – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0) ОТ 0:1
1/4 финала
21 февраля 05:10 Чехия – США – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) ОТ 0:0 булл
21 февраля 09:40 ОАР – Норвегия – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)
21 февраля 14:10 Канада – Финляндия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
21 февраля 14:10 Швеция – Германия – 3:4 (0:2, 0:0, 3:1 0:1)
1/2 финала
23 февраля 09:40 Чехия – ОАР – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
23 февраля 14:10 Германия – Канада – 4:1 (1:0, 3:1, 0:2)
Матч за "бронзу"
24 февраля 14:10 Канада – Чехия 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)
Финал
25 февраля 06:10 ОАР – Германия – 4:3 (1:0, 0:1, 2:2) ОТ 1:0
Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.