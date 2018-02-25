Хоккей на Олимпиаде-2018: все результаты, расписание, таблицы

С 14 по 25 февраля на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане проходит мужской хоккейный турнир.

В соревновании примут участие 12 сборных: 8 лучших команд согласно рейтингу, составленному после чемпионата мира 2016 (Канада, олимпийские атлеты из России, Швеция, Финляндия, США, Чехия, Швейцария, Словакия), страна-хозяйка Корея и три команды, победившие в своих группах в финальном этапе квалификации (Словения, Германия, Норвегия). Впервые с 1994 года турнир пройдет без участия игроков НХЛ.

Матчи турнира проходят в Хоккейном центре Каннын и на Спортивной арене Университета Квандон.

Перед стартом турнира главные фавориты – команда ОАР (коэффициент на победу 2.50), сборная Канады (4.75) и Швеции (5.00).

Отметим, что полное расписание во всех видах спорта на все дни Олимпиады-2018 доступно на нашем сайте. Выбрав пересечение дня и вида спорта, кликните и получите время начала событий.

Расписание и результаты хоккея

Группа А

Канада, Чехия, Швейцария, Южная Корея

# Группа A И В ВО ПО П Г О 1 Чехия 3 2 1 0 0 9:4 8 2 Канада 3 2 0 1 0 11:4 7 3 Швейцария 3 1 0 0 2 10:9 3 4 Южная Корея 3 0 0 0 3 1:14 0

15 февраля 14:10 Чехия – Южная Корея – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

15 февраля 14:10 Швейцария – Канада – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

17 февраля 05:10 Канада – Чехия – 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:2)

17 февраля 09:40 Южная Корея – Швейцария – 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)

18 февраля 09:40 Чехия – Швейцария - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

18 февраля 14:10 Канада – Южная Корея – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Группа В

США, Словения, Словакия, ОАР

# Группа B И В ВО ПО П Г О 1 ОАР 3 2 0 0 1 14:5 6 2 Словения 3 0 2 0 1 8:12 4 3 США 3 1 0 1 1 4:8 4 4 Словакия 3 1 0 1 1 6:7 4

14 февраля 14:10 Словакия – ОАР – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

14 февраля 14:10 США – Словения – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

16 февраля 05:10 США – Словакия – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

16 февраля 09:40 ОАР – Словения – 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

17 февраля 14:10 ОАР – США – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

17 февраля 14:10 Словения – Словакия – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1)

Группа С

Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция

# Группа C И В ВО ПО П Г О 1 Швеция 3 3 0 0 0 8:1 9 2 Финляндия 3 2 0 0 1 11:6 6 3 Германия 3 0 1 0 2 4:7 2 4 Норвегия 3 0 0 1 2 2:11 1

15 февраля 05:10 Финляндия – Германия – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

15 февраля 09:40 Норвегия – Швеция – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

16 февраля 14:10 Финляндия – Норвегия – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

16 февраля 14:10 Швеция – Германия – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

18 февраля 05:10 Германия – Норвегия – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:0)

18 февраля 14:10 Швеция – Финляндия – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Плей-офф турнира

20 февраля 05:10 1/8 финала США – Словакия – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

20 февраля 09:40 1/8 финала Словения – Норвегия – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1) ОТ 0:1

20 февраля 14:10 1/8 финала Финляндия – Южная Корея – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

20 февраля 14:10 1/8 финала Швейцария – Германия – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0) ОТ 0:1

1/4 финала

21 февраля 05:10 Чехия – США – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) ОТ 0:0 булл

21 февраля 09:40 ОАР – Норвегия – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

21 февраля 14:10 Канада – Финляндия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

21 февраля 14:10 Швеция – Германия – 3:4 (0:2, 0:0, 3:1 0:1)

1/2 финала

23 февраля 09:40 Чехия – ОАР – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

23 февраля 14:10 Германия – Канада – 4:1 (1:0, 3:1, 0:2)



Матч за "бронзу"

24 февраля 14:10 Канада – Чехия 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

Финал

25 февраля 06:10 ОАР – Германия – 4:3 (1:0, 0:1, 2:2) ОТ 1:0

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.