Канада завоевала "бронзу" олимпийского хоккейного турнира

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Чехии в матче за "бронзу" на Олимпийских играх в Южной Корее.

Игра состоялась в субботу в Канныне и завершилась со счетом 6:4 (3:1, 0:0, 3:3) в пользу канадцев. В составе победителей по дублю оформили Эндрю Эббетт (9-я и 46-я минуты) и Крис Келли (10, 50), по шайбе забросили Дерек Рой (16) и Войтек Вольский (56). Авторами голов у чехов стали Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58).

В финале олимпийского хоккейного турнира в воскресенье рано утром по киевскому времени сыграют сборная Германии и команда ОАР.

С 14 по 25 февраля на Олимпиаде проходит мужской хоккейный турнир. Звезды украинского хоккея каждый день комментируют для нас сыгранные поединки и дают прогнозы на матчи следующего дня.

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Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.