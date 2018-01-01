Канадский сноубордист стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

Сноубордист Себастьен Тутан стал Олимпийским чемпионом Пхенчхана в дисциплине биг-эйр.

В финале соревнований он получил оценку 174.25. Первую его попытку судьи оценили в 84.75 балла, вторую – в 89.50, а третий прыжок не был засчитан. Отметим, что никто из спортсменов не выполнил успешно все три попытки.

Серебряная медаль досталась американцу Кайли Мэку (168.75), а "бронза" – у британца Билли Моргана (168.00).

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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