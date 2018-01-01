Корейскую хоккеистку не стали наказывать за обнаруженный в организме допинг

Нападающую из КНДР Ким Ын Хян не накажут за положительную допинг-пробу, сообщает сайт ИИХФ.

На Олимпийских играх 2018 года в организме спортсменки были обнаружены следы гидрохлоротиазида. Однако Спортивных арбитражный суд вынес оправдательное решение.

В пользу хоккеистки сыграли незначительная доза запрещенного вещества, отрицательный результат других проб, а также загрязнение образцов.

Напомним, что во время Олимпиады-2018 главные допинговые скандалы были связаны с Олимпийскими атлетами из России.

Сначала бронзовый призер в керлинге Александр Крушельницкий провалил допинг-тест.В итоге спортсмен и его жена Анастасия Брызгалова были лишены медалей в пользу команду из Норвегии.

А затем стало известно, что допинг-проба Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.

Уже после завершения Олимпийски игр Международный Олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, несмотря на продолжающиеся случаи употрбления запрещенных препаратов.