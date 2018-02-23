"Красная машина" заехала в финал: российские хоккеисты "всухую" обыграли Чехию

Команда ОАР нанесла поражение Чехии и впервые за 20 лет вышла в финал Олимпиады

Команда ОАР по хоккею нанесла поражение сборной Чехии и пробилась в финал турнира Олимпийских игр в Пхенчхане, гарантировав себе как минимум серебряные награды.

Полуфинальная встреча, состоявшаяся в пятницу в Канныне, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу "Красной машины", как называют команду ОАР российские фанаты. В составе "машины" шайбы забросили Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60). Свои ворота в неприкосновенности сохранил голкипер команды ОАР Василий Кошечкин.

Позже в пятницу во втором полуфинальном матче сыграют сборные Канады и Германии (начало – в 14:10 по киевскому времени), финал пройдет в воскресенье – в день закрытия Олимпиады-2018.

Последний раз российские хоккеисты участвовали в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли команде Чехии и завоевали серебряные награды.

С 14 по 25 февраля на Олимпиаде проходит мужской хоккейный турнир. Звезды украинского хоккея каждый день комментируют для нас сыгранные поединки и дают прогнозы на матчи следующего дня.

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Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.