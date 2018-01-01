Красотка Брызгалова отказалась бросить мужа после истории с допингом на Олимпиаде

Керлингистка Анастасия Брызгалова стала звездой Олимпиады-2018 в Южной Корее не только благодаря своей игре (в паре с Крушельницким она заняла третье место в турнире дабл-микст), а также благодаря своей эффектной внешности и истории с допингом своего мужа и партнера.

Как рассказала спортсменка, после Олимпиады ей предлагали отказаться от выступлений в паре с Александром Крушельницким и выступить на чемпионате мира по керлингу с другим атлетом. Россиянка предпочла сохранить верность своему мужу и отказалась, отметив, что выступать с другим человеком ей сложно. К тому же это было бы "не слишком красиво" в отношении остальных спортсменов, долгое время тренировавшихся для отбора на чемпионат.

"Да и голова забита сейчас совсем другим. Тем более что таких партнеров, как мой, больше нет", – призналась Анастасия в беседе с журналистами издания "Р-Спорт".

Напомним, олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду соревнований по дабл-миксту после положительных тестов Крушельницкого на допинг.

Напомним, что ранее из-за массового употребления допинга сборную России отстранили от Олимпиады-2018, допустив до Игр в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом. Именно таким "чистым" и считался Крушельницкий.