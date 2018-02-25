Лицо главного разведчика Северной Кореи на церемонии закрытия Олимпиады

Ким Ен-Чол не позволил себе улыбнуться во время шоу в Южной Корее

В Пхенчхане проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

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Посмотрите на лицо главы северокорейской делегации Ким Ен-Чола. Он – руководитель национальной разведки КНДР с 2016 года после смерти своего предшественника в автокатастрофе. Главный разведчик Северной Кореи не позволил себе улыбнуться:

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.