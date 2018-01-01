Медальный зачет Олимпиады-2018 выиграла сборная Норвегии

Украинская сборная с одной золотой медалью заняла 21-е место в медальном зачете

В неофициальном медальном зачете на зимних Олимпийских играх в Южной Корее победила сборная Норвегии.

Норвегия лидировала на протяжении практически всей Олимпиады, упустив лидерство в заключительный день, однако медаль Марит Бьерген в последней гонке позволила норвежцам снова обойти Германию в медальном зачете.

На счету норвежцев стало 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. У немцев – 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы – 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Украинская сборная с одной золотой медалью заняла 21-е место в медальном зачете.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.