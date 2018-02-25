Мисс Украины на Олимпиаде-2018 стала очаровательная Александра Назарова

За фигуристку свои голоса отдали больше половины проголосвавших

25 февраля в Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры 2018 года, поэтому пришло время подвести итоги голосования за звание Мисс сборной Украины на Олимпиаде-2018.

Самой красивой украинской спортсменкой в Корее читатели segodnya.ua признали фигуристку Александру Назарову. За нее свои голоса отдали 2,8 тысячи участников опроса – это более половины всех голосов.

Второе место в голосовании заняла саночника Елена Шхумова (1,3 тысячи голосов), а третье – биатлонистка Юлия Джима (952 голоса).

21-летняя Александра Назарова на Олимпиаде в Пхенчхане представляла Украину в танцах на льду в паре с Максимом Никитиным. К сожалению, в Корее они заняли только 21-е место, не сумев пробиться в произвольную программу.

Девушка является чемпионкой всемирной Универсиады-2017 и серебряной призеркой Юношеских Олимпийских игр-2012. Помимо фигурного катания Александра любит музыку, рисование и готовить еду.

Медальный зачет Олимпиады-2018 выиграла Норвегия. На ее счету стало 39 медалей – 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Украина с одной золотой медалью Александра Абраменко в лыжной акробатике завершила Игры на 21-м месте.