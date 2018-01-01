На Олимпиаде-2018 на допинг проверили 54 процента спортсменов

Более трех тысяч допинг-тестов было взято во время Олимпийских игр в Пхенчхане

Во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане было взято 3149 допинг-тестов, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Из 3149 проб 1393 были взяты во время соревнований, 1756 – вне соревнований. Из 2993 аккредитованных спортсменов 1615 атлетов сдали допинг-тест хотя бы один раз (около 54% спортсменов). Также перед Олимпиадой было выдано 24 терапевтических исключения на применение запрещенных препаратов, во время Игр – 12. Пробы с Олимпиады в Пхенчхане будут храниться в течение десяти лет.

Директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт сообщил, что после допингового скандала с Олимпиадой в Сочи на Играх в Пхенчхане велось круглосуточное видеонаблюдение в антидопинговой лаборатории в Сеуле. Записи будут храниться десять лет.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 25 февраля.

Напомним, что МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря из-за массового допинга спортсменов из этой страны. На Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка Надежда Сергеева.