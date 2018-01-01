На Олимпиаде-2018 определили чемпиона в параллельном гигантском слаломе

На Олимпиаде-2018 завершились соревнования в гигантском параллельном слаломе среди сноубордистов.

Серебряный призер Сочи Невин Гальмарини из Швейцарии добавил в свою коллекцию "золото" Пхенчхана.

"Серебро" досталось корейцу Ли Сангхо, а "бронза" – Жану Коширу из Словении, который на прошлой Олимпиаде был серебряным призером.

Напомним, что в женском гигантском параллельном слаломе украинка Аннамари Данча не сумела пробиться в финал.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

Следить за Белыми Играми удобно в специальном разделе на нашем сайте. Расписание Олимпиады-2018 – удобная таблица с календарем всех стартов по датам и видам спорта. Отдельно выделены дни, в которые будут разыграны медали в каждом виде программы. Медальный зачет Олимпиады-2018 – актуальная информация о количестве медалей, завоеванных спортсменами из всех стран-участниц Игр.