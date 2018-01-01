"Нереально эмоциональный матч!": лучший бомбардир УХЛ – о полуфинале на Олимпиаде

Лучший бомбардир чемпионата Украинской хоккейной лиги, игрок национальной сборной Украины и харьковского МХК "Динамо" Владимир Чердак прокомментировал итоги полуфинальных матчей олимпийского хоккейного турнира.

Напомним, что сборная ОАР уверенно разгромила Чехию и вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет, а команда Канады сенсационно уступила немецкой сборной со счетом 3:4.

ОАР – Чехия – 3:0

Хороший матч, от которого я получил удовольствие. ОАР выбрала хорошую тактику: сразу бежать вперед не стали, выжидали свои шансы, забили гол, а потом дуплетом второй и уже играли по счету. Хоккей очень понравился, качественный, солидный. Хочется у ОАР отметить звено Дацюка, наблюдать за их комбинациями одно удовольствие.

Чехи, конечно, могли бы и получше сыграть в большинстве. Да и по реализации моментов есть вопросы к подопечным Яндача. Чехам желаю удачи в матче за третье место. Возможно, у них там залетит все то, что не залетело сегодня.

Германия – Канада – 4:3

Чудо на льду №2. Нереально эмоциональный матч! Искренне болел за Германию, и очень рад, что они выстояли. Итог матча один – это просто сказка!

Германия должна была забивать больше, ведь моментов у подопечных Марко Штурма было предостаточно. Снимать вопросы относительно финалиста немцы могли намного раньше. Но этого не произошло – тем лучше для зрителей.

Очень понравилась динамика канадцев, силовая борьба. Но было видно, что это далеко не та сборная по мастерству, которая брала "золото" Сочи.

Немцы еще способны на сюрпризы. Финал соревнований будет очень интересным!

С 14 по 25 февраля на Олимпиаде проходит мужской хоккейный турнир. Звезды украинского хоккея каждый день комментируют для нас сыгранные поединки и дают прогнозы на матчи следующего дня.

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Напомним, что Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.