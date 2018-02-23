Нидерланды завоевали очередное "золото" в конькобежном спорте на Олимпиаде

Кьелд Нейс победил на дистанции 1000 м на Играх в Пхенчхане

Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пхенчхане.

Нейс в пятницу победил со временем 1 минута 7,95 секунды. Вторым стал норвежец Ховар Лорентсен (+0,04 секунды), третьим – Ким Тхэ Юн из Южной Кореи (+0,27).

Нейс стал первым действующим чемпионом мира, завоевавшим "золото" Олимпиады в этом виде программы.

Украина в конькобежном спорте на Олимпиаде в Южной Корее не представлена.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.